Regionali: Pella (FI), in Lombardia e Lazio vince il buongoverno

- I risultati elettorali in Lombardia e in Lazio "evidenziano un dato incontrovertibile e netto: il centrodestra convince e vince in accordo al principio del buongoverno. Congratulazioni al neopresidente della regione Lazio, Francesco Rocca, e ad Attilio Fontana, rieletto, con piena e ampissima maggioranza, alla guida del Pirellone e congratulazioni a tutti i candidati eletti per rappresentare il centrodestra e il suo programma di sviluppo e crescita del Paese". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Pella. "Forza Italia si mantiene saldamente al centro, nonostante i tentativi, evidentemente vani, di invaderne e occuparne lo spazio politico - continua il parlamentare -. Forza Italia rimane, infatti, l'unica e autentica forza politica liberale, europeista e popolare grazie al presidente Silvio Berlusconi che l'ha fondata e che, dopo oltre 25 anni, la guida con proposte innovative, efficaci, popolari, in Italia e in Europa. I prossimi cinque anni dovranno servire anche a convincere la grande parte di elettori che non si sono recati alle urne in questa tornata, un segnale fortemente negativo rispetto al valore della partecipazione democratica e alla fiducia nelle istituzioni. Dovremo tutti impegnarci a contrastare questo fenomeno, come Forza Italia ha dimostrato di voler fare attraverso il coinvolgimento dei territori in questa campagna elettorale da parte dei capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo che ne hanno efficacemente valorizzato la centralità e la funzione e, grazie al loro impegno, hanno portato Forza Italia ad ottenere un ottimo risultato elettorale". (Com)