Speciale scuola: Enel: Baldi, “Energie per la scuola” esempio integrazione mondo istruzione e imprese

- Il progetto “Energie per la scuola” di Enel “è un esempio molto positivo di integrazione tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese, che in questa fase è sempre più necessario siano in sintonia”. Lo ha affermato, Alda Paola Baldi, responsabile Procurement Italia di Enel, a margine della presentazione del nuovo progetto della società. Quella che, la stessa dottoressa Baldi, ha definito “una storia molto bella di partnership, un'alleanza tra imprese e scuole per formare nuovi tecnici qualificati”. L’obiettivo, ha chiarito “è potenziare le competenze, far crescere l'occupazione e allo stesso tempo le nostre aziende” che” hanno un incremento di forza lavoro in campo, necessaria in questo momento per realizzare gli investimenti della transizione energetica e del Pnrr”. Questo programma, ha infine chiarito, è rivolto “agli istituti tecnici professionali ed è una delle iniziative messe in campo da Enel per rispondere alla mancanza di competenze”. (Rin)