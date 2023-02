Speciale scuola: Enel, Ranieri, Energie per la scuola parte strategia più ampia su formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa di Enel “Energie per la scuola” integra “il mondo del lavoro e quello della formazione, ma si inquadra in una strategia più ampia”. Lo ha voluto sottolineare Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, a margine della presentazione del progetto del gruppo “Energie per la scuola”, dedicato alla formazione. Per l’Ad è poi “del tutto evidente che la necessità di profili tecnico-operativi, digitali, altamente professionalizzati, richiede non solo di favorire l'avvicinamento delle scuole secondarie al mondo del lavoro - e Energie per la scuola - è uno straordinario esempio positivo di come si possa fare sistema in un Paese spesso litigioso - ma anche lavorare nel mondo universitario e post universitario per favorire questa integrazione”. In questo senso “abbiamo disegnato un corso di laurea insieme all'università di Tor Vergata, in modo che quando questi ragazzi entreranno in azienda saranno già capaci di mettere mano agli impianti”, ha aggiunto ricordando che, alla luce della leadership dell’Italia nelle infrastrutture smart, nelle reti intelligenti, è necessario “formare persone in grado di poterci lavorare su queste reti. Dunque abbiamo progettato il primo master europeo specifico, finanziato al 100 per cento da noi e aperto a 30 ragazzi”. (Rin)