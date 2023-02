Speciale scuola: Imprese, Enel presenta "Energie per la scuola", un ponte tra imprese e formazione per la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Fornire ai giovani le competenze utili per abbracciare le nuove professioni della transizione energetica ed essere assunti nelle aziende della filiera elettrica subito dopo la conclusione del loro percorso di studi. Questo l’obiettivo di “Energie per la scuola”, programma formativo coordinato da Enel che promuove la collaborazione tra imprese e scuole, favorendo un efficace inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.Il programma è stato presentato a Roma nel corso di un evento a cui hanno partecipato: Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel, Vincenzo Ranieri, Amministratore delegato di E-Distribuzione, Alda Paola Baldi, responsabile Procurement di Enel Italia, Francesca Valente, Responsabile P&O di Enel Italia, Angelo Camilli, presidente di Unindustria Lazio, Filippo Girardi, presidente Anie, Stefano Borghi, Amministratore delegato di D Site, Giuseppe Pezza, preside dell’Istituto Luigi Galvani di Giugliano (provincia di Napoli), Daniele Grassucci, Founder e direttore di Skuola.net. Dopo un primo avvio sperimentale nel 2022 che ha interessato 11 istituti, 8 aziende e creato le condizioni per l’assunzione di 100 ragazzi, Energie per la scuola quest’anno ha ampliato il suo raggio d’azione, coinvolgendo già più di 500 giovani, oltre 60 scuole in tutta Italia e 25 tra imprese e consorzi. (Com)