Speciale scuola: Enel, Valente, persone vogliono lavoro sostenibile, formazione asset strategico

- Per la responsabile People and organization Italia di Enel, Francesca Valente, il mondo del lavoro “è profondamente cambiato post pandemia” perché “abbiamo abbandonato i canoni classici di un lavoro vecchio stile, da svolgere in un luogo definito e con orari e giorni della settimana ben definiti”. Parlando a margine della della presentazione del progetto “Energie per la scuola”, la dottoressa Valente ha chiarito che “quello che le persone vogliono adesso è un lavoro sostenibile” che vuol dire “avere la possibilità di valorizzare i propri talenti, conciliando gli obiettivi e gli interessi personali con quelli professionali e dell'azienda. In una parola vogliono benessere, cuore e lavoro”. In questo contesto “la formazione è un potente abilitatore naturale di benessere, inclusione e crescita ed in Enel, da sempre, profondiamo un grandissimo impegno nella formazione, che per noi è un asset strategico”. Una formazione che “non ha confini di età, perché ognuno di noi concorre a creare valore sostenibile per il nostro gruppo”, ha aggiunto ricordando la necessità di adeguare la formazione ai tempi: “Stiamo per lanciare il ‘learning time’, che offre la possibilità di programmare su base volontaria 4 ore di formazione al mese, una sorta di spazio di autoformazione protetto dall'agenda lavorativa”. (Rin)