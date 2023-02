© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello degli Its è un percorso giusto che dobbiamo potenziare e lo faremo con fondi per oltre 28 milioni di euro in Piemonte. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Torino alla scuola di formazione professionale della Piazza dei Mestieri. “Noi crediamo fortemente in realtà come questa”, ha concluso Valditara (Rpi)