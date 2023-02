Difesa: la Spagna addestrerà 55 militari ucraini all'uso dei carri armati Leopard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna addestrerà 55 militari ucraini all'uso dei carri armati Leopard che il governo di Pedro Sanchez si è impegnato a inviare a Kiev. Lo ha annunciato la ministra della Difesa, Margarita Robles, in alcune dichiarazioni ai media, pur non confermando il numero definitivo di mezzi. A questo proposito, la ministra ha chiarito che i carri armati e gli equipaggi addestrati potrebbero essere pronti per la fine di marzo. "Importante quanto il numero di carri armati da inviare è l'addestramento degli equipaggi e la manutenzione. Questo va di pari passo", ha sottolineato Robles. La responsabile della Difesa ha aggiunto che la revisione dei 'Leopard' 2A4 che la Spagna intende inviare all'Ucraina è ancora in corso, dato che alcuni di essi si trovano in uno "stato deteriorato" dopo oltre un decennio di stoccaggio e inutilizzo in un magazzino di Saragozza. La spedizione avverrà "con prudenza, discrezione e sempre in coordinamento con i partner e gli alleati", ha sottolineato Robles, precisando che il numero finale di queste armi pesanti dipenderà dalla riparazione e dal lavoro coordinato con gli alleati. Per quanto riguarda la fornitura di caccia che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha richiesto durante il suo tour in Europa, la ministra ha escluso di inviarli poiché la Spagna "non ha gli F16 richiesti da Kiev". (Spm)