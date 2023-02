Veneto: De Berti, con nuovo servizio ferroviario Trenitalia date risposte a pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci tenevo a dare delle risposte ai pendolari. Lo ha dichiarato emozionata la vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, durante il punto stampa indetto oggi per presentare il nuovo servizio ferroviario sulle linee Adria-Mestre-Venezia, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona in gestione a Trenitalia. La vicepresidente ha poi aggiunto: “In questi ultimi sette anni ho sempre fatto mea culpa sulla situazione di queste tre linee, conoscendo la situazione. Volevo provare ai pendolari che in questi anni abbiamo lavorato, visto che la gara è europea, complicata e che implica diverso tempo. Anche adesso che abbiamo l’aggiudicazione il passaggio da un’impresa ferroviaria ad un’altra non è facile. I primi segnali arriveranno con l’apertura delle scuole a settembre dove ci sarà l’arrivo di nuovi treni e una gestione nuova che passa da Sistemi Territoriali a Trenitalia” ha poi concluso. (Rev)