Famiglia: Roccella, servono politiche urgenti a favore di natalità, è inferno demografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa legislatura, al binomio tra famiglia e pari opportunità si è aggiunta la natalità. “Non credo ci sia bisogno di motivare l’urgenza di tale scelta, così come l’impellenza di politiche che favoriscano una ripresa delle nascite”. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite della Camera Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Conosciamo tutti i numeri da bollettino di guerra che certificano quello che io, più che ‘inverno’, definisco ormai ‘inferno’ demografico”, ha aggiunto Roccella. (Rin)