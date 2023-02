Ue: il ministro delle Finanze tedesco respinge ancora la riforma del Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, è tornato a respingere la proposta della Commissione europea per la riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue. A margine della riunione dell'Ecofin in corso a Bruxelles, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha ribadito che sono necessari percorsi di riduzione del debito degli Stati membri comprensibili e credibili. Secondo Lindner, “ciò non si può fare a proprio piacimento”. In questo modo, il ministro delle Finanze tedesco ha fatto riferimento ai piani individuali che, nel progetto della Commissione europea, i Paesi membri dovrebbero elaborare ai fini della riduzione del disavanzo. Per Lindner, le proposte dell'esecutivo dell'Ue sarebbero come “entrare in un nuovo continente, con conseguenze poco chiare” e devono essere “modificate su questioni essenziali”. Il presidente della Fdp ha aggiunto: “Dobbiamo tornare a finanze pubbliche sostenibili e stabili”. Al riguardo, Lindner ha evidenziato che i parametri di Maastricht non sono in discussione. Allo stesso tempo, la Germania riconosce la necessità degli investimenti pubblici. Pertanto, potrebbero esservi degli aggiustamenti nei dettagli delle regole del Patto di stabilità e crescita dell'Ue. (Geb)