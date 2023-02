Lazio 2023: Astorre (Pd), partito supera il 20 per cento, pronti per guidare l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico nel Lazio "supera il 20 per cento attestandosi, seguendo i dati attuali, al 20,25 per cento". Lo dichiara, in una nota, il senatore e segretario del Partito democratico del Lazio, Bruno Astorre. "Non possiamo esser soddisfatti per il risultato elettorale che ci vede perdere la guida della Regione - aggiunge - ma anche in un momento storico complesso come quello attuale il Partito democratico ha tenuto, esprimendo dieci consiglieri ed eleggendo rappresentanti in tutte le province del Lazio ad eccezione di Rieti. Il Pd c’è, lo ha dimostrato, ed è pronto a guidare l’opposizione alla Pisana”, conclude Astorre. (Com)