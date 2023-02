Speciale difesa: "Washington Post", Usa avvertono Kiev, finestra per successo militare si sta chiudendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito privatamente la leadership dell'Ucraina che il conflitto in corso da quasi un anno è vicino a un punto critico, e che a Kiev resta poco tempo per convertire gli aiuti militari occidentali in progressi sul campo contro le forze russe. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", secondo cui gli Stati Uniti temono che l'attuale livello di sostegno militare a Kiev non possa essere sostenuto a lungo. Secondo fonti dell'amministrazione presidenziale Usa, l'importanza cruciale dei prossimi mesi è stata comunicata "in termini perentori" al governo ucraino da diversi funzionari statunitensi, inclusi il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer, la vice segretaria di Stato Wendy Sherman e il sottosegretario della Difesa Colin Kahl. Il presidente Biden ha recentemente ribadito la determinazione di Washington a sostenere Kiev "per tutto il tempo necessario". Privatamente, però, diversi funzionari dell'amministrazione presidenziale riterrebbero che i pacchetti di aiuti militari recentemente approvati dal Congresso federale e dagli alleati degli Stati Uniti rappresentino la maggiore, e forse l'ultima possibilità di ribaltare davvero le dinamiche del conflitto sul campo di battaglia. (Was)