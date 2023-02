Speciale difesa: tre navi militari saranno costruite dal cantiere di Belfast che realizzò il Titanic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il contratto da 1,6 miliardi di sterline (1,8 miliardi di euro) per la costruzione di tre navi destinate alla Royal Navy, la marina britannica, daranno nuova vita ai cantieri Harland & Wolff di Belfast. E' quanto affermato da John Wood, amministratore delegato della società energetica londinese InfraStrata, che ha acquistato tre anni fa il cantiere navale dove fu costruito il Titanic, dopo un periodo di amministrazione controllata, per 6 milioni di sterline (circa 6,8 milioni di euro). La costruzione delle tre navi verrà realizzata in collaborazione con Navantia, società spagnola di proprietà statale, aiuterà la nazione devoluta, fra le più improduttive e povere del Regno Unito. Per il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, il contratto è un vantaggio per un'industria nazionale che ha perso diverse commesse negli ultimi decenni in quanto incapace di modernizzarsi. (Rel)