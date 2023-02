Speciale difesa: Baltico, due F-35 olandesi intercettano tre aerei russi nei pressi dei cieli della Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due caccia F-35 olandesi hanno intercettato di tre aerei militari russi nei pressi dello spazio aereo della Polonia e li hanno scortati al di fuori di quest’area. Lo ha riferito il ministero della Difesa olandese, secondo cui inizialmente è stato invidividuato un aereo non identificato che si stava avvicinando all'area di responsabilità polacca della Nato da Kaliningrad, l'exclave russa sulla costa baltica situata tra Polonia e Lituania. Successivamente "si è scoperto che si trattava di tre velivoli: un IL-20M Coot-A russo scortato da due Flanker Su-27. Gli F-35 olandesi hanno scortato la formazione a distanza", si legge nella nota del dicastero olandese. L'Il-20M Coot-A è il nome in codice della Nato per l'aereo da ricognizione russo Ilyushin Il-20M, mentre i Su-27 Flankers sono i caccia Sukhoi Su-28. (Beb)