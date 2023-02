Speciale difesa: India-Italia, sottosegretario Perego partecipa a Conclave difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago partecipa al Conclave della difesa, evento che si tiene a Bangalore, nello Stato del Karnataka, nell’ambito di Aero India. Lo riferisce su Twitter l’ambasciata italiana in India. Il salone Aero India è stato inaugurato dal primo ministro indiano, Narendra Modi, e si concluderà il 17 febbraio. Giunto alla 14ma edizione, ha per tema “La pista verso un miliardo di opportunità”, e prevede la partecipazione di oltre cento Paesi e più di 700 espositori. La manifestazione, ospitata nella base aerea di Yelahanka, è dedicata alle tecnologie per l’aeronautica, l’aerospazio e la difesa e propone esibizioni e dibattiti. Le prime tre giornate saranno riservate agli addetti ai lavori mentre le ultime due saranno aperte al pubblico. (Inn)