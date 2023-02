Speciale difesa: Taiwan, generale Huang, palloni cinesi rilevati sinora sono "sonde meteorologiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I palloni cinesi sinora individuati nello spazio aereo di Taiwan sono “sonde per la ricerca meteorologica”, e sinora non hanno posto minacce alla sicurezza nazionale tali da giustificarne l’abbattimento. Lo ha detto il maggiore generale Huang Wen-chi, dell’ufficio del vice capo di Stato maggiore per l’intelligence taiwanese. Le dichiarazioni seguono quelle rilasciate da fonti riservate al quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui decine di palloni aerostatici cinesi si sono introdotti nello spazio aereo dell’isola negli ultimi anni. Il ministero della Difesa taiwanese non è propenso a rendere pubblico il numero delle intromissioni “per evitare di rivelare le fonti alla base della raccolta dei dati d’intelligence”, ha spiegato Huang. La quota dei palloni cinesi è però “conforme al numero di dirigibili meteorologici che invia ogni anno” e le forze armate non esiteranno ad abbatterli qualora dovessero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, ha aggiunto il militare taiwanese. (Cip)