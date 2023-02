Speciale difesa: Borrell, continuiamo a sostenere Kiev, su aerei da combattimento vedremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato coordineranno il modo migliore per continuare a sostenere l'Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo all'incontro dei ministri della Difesa dei paesi Nato a Bruxelles. "Ognuno presenterà le proprie proposte e sono certo che continueremo a fornire un forte sostegno militare all'Ucraina per far fronte all'aggressione", ha detto Borrell. "Questa aggressione è brutale. Oggi gli attacchi russi continuano contro ogni tipo di infrastruttura civile con molte vittime. Purtroppo non c'è alcun segno che la Russia voglia fermare la guerra. Dobbiamo quindi continuare a sostenere l'Ucraina e lo faremo", ha aggiunto Borrell. "Sugli aerei da guerra? Vedremo", ha concluso l'Alto rappresentante rispondendo ad una domanda dei giornalisti. (Beb)