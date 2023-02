Ue: Russia, Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall aggiunte a lista nera paradisi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha deciso di aggiungere la Russia, le Isole Vergini britanniche, il Costa Rica e le Isole Marshall all'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dallo stesso Consiglio. Con queste aggiunte, l'elenco dell'Ue è ora composto da 16 giurisdizioni: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Figi, Guam, Isole Marshall, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu. Come si legge nel comunicato, "il Consiglio si rammarica che queste giurisdizioni non collaborino in materia fiscale e le invita a migliorare il loro quadro giuridico per risolvere le questioni individuate". "Chiediamo a tutti i Paesi inclusi nell'elenco di migliorare il loro quadro giuridico e di adoperarsi per conformarsi agli standard internazionali in materia di tassazione. Allo stesso tempo, mi congratulo vivamente con la Macedonia del Nord, le Barbados, la Giamaica e l'Uruguay, che hanno rispettato con successo i loro impegni e hanno potuto essere rimossi dal documento sullo stato di avanzamento", ha dichiarato Elisabeth Svantesson, ministra delle Finanze della Svezia. (segue) (Beb)