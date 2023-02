Ue: Russia, Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall aggiunte a lista nera paradisi fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elenco rivisto dell'Ue delle giurisdizioni fiscali non cooperative comprende Paesi che non hanno avviato un dialogo costruttivo con l'Unione europea sulla governance fiscale o che non hanno mantenuto gli impegni assunti per attuare le riforme necessarie. Tali riforme dovrebbero essere finalizzate al rispetto di una serie di criteri oggettivi di buona governance fiscale, tra cui la trasparenza fiscale, l'equa tassazione e l'attuazione di standard internazionali volti a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti. Il gruppo del codice di condotta, l'organo del Consiglio dell'Ue che prepara gli aggiornamenti dell'elenco, collabora strettamente con organismi internazionali come il Forum sulle pratiche fiscali dannose (Fhtp) per promuovere la buona governance fiscale a livello mondiale. La Russia è stata inserita nell'elenco dopo che il gruppo del Codice di condotta ha esaminato la nuova legislazione adottata nel 2022 rispetto ai criteri di buona governance fiscale del Codice e ha riscontrato che la Russia non ha rispettato l'impegno di affrontare gli aspetti dannosi di un regime speciale per le holding internazionali. Inoltre, il dialogo con la Russia su questioni relative alla fiscalità si è interrotto a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. (segue) (Beb)