Ue: Russia, Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall aggiunte a lista nera paradisi fiscali (3)

- Oltre all'aggiunta alla lista delle quattro nazioni citate, il Consiglio ha approvato il consueto documento sullo stato di avanzamento dei lavori che riflette la cooperazione in corso tra l'Ue e i suoi partner internazionali e l'impegno di questi Paesi a riformare la loro legislazione per aderire agli standard di buona governance fiscale concordati. L'obiettivo è quello di riconoscere il lavoro costruttivo in corso nel settore della fiscalità e di incoraggiare l'approccio positivo adottato dalle giurisdizioni cooperative per attuare i principi di buona governance fiscale. In questo contesto, Barbados, Giamaica, Macedonia del Nord e Uruguay hanno rispettato gli impegni assunti e possono quindi essere rimosse dal documento sullo stato di avanzamento. A Hong Kong e alla Malesia è stata invece concessa una proroga del termine per completare la riforma dei regimi di esenzione dei redditi di fonte estera per quanto riguarda le plusvalenze. Anche al Qatar è stata concessa una proroga, in quanto ha dovuto affrontare vincoli di riforma costituzionale per completare la sua riforma in tempo. Nel contesto del lavoro del Global Forum, invece, sia Aruba che Curacao si sono impegnate a migliorare le loro determinazioni del Global Forum per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. Anche Belize e Israele hanno assunto questo impegno. L'Albania si è impegnata a modificare o abolire il suo regime potenzialmente dannoso. (Beb)