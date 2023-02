Lombardia 2023: Calenda, Moratti non ha preso voti di scontenti gestione Covid Fontana, giudizio errato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratio delle elezioni regionali "era scegliere due assessori alla Sanità che avevano gestito bene il Covid visto che" il 70 per cento del bilancio va alla Sanità. Lo ha detto il leader del Terzo polo, Carlo Calenda a "L'aria che tira" su La7. In Lombardia l'assunto era che "la Moratti potesse prendere i voti degli scontenti della gestione Fontana e invece questo è stato un giudizio errato perché non li abbiamo presi e addirittura Fontana ha accresciuto suoi voti in posti dove il Covid ha colpito di più", ha aggiunto. (Rin)