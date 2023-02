Famiglia: Roccella, maternità è "lavoro socialmente utile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pari opportunità significa anche riconoscere la specificità del materno. Sul lavoro, nel welfare, nella società. “Un figlio ha riflessi sulla vita della comunità, garantisce il futuro, la coesione intergenerazionale, la tenuta del welfare. Dunque, chi lo genera e se ne prende cura lavora per tutti. È a questo che ci si riferisce quando si parla di valore sociale della maternità. Potremmo definirlo un lavoro ‘socialmente utile’, che alimenta, peraltro, competenze che vanno valorizzate”. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite della Camera Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Mettere al centro la maternità non vuol dire certamente negare la dualità delle figure genitoriali o sottovalutare il fondamentale e prezioso compito del padre. Ma per quanto si possa indurre una più equa ripartizione dei carichi del lavoro di cura e una più ampia responsabilizzazione maschile, è evidente che gravidanza, parto e allattamento al seno sono esclusiva delle donne”, ha aggiunto Roccella. (Rin)