Ungheria-Kirgizistan: presidente Japarov invita Orban a Bishkek

- Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, è stato ricevuto a Budapest dal premier ungherese, Viktor Orban. Lo ha reso noto il portavoce di Orban, Bertalan Havasi. L’incontro ha visto la partecipazione di alcuni ministri del governo magiaro. “I decisori politici a Bruxelles dovrebbero mantenere un approccio meno burocratico verso lo sviluppo delle relazioni dell’Unione europea con il Kirgizistan e l’Asia centrale, perché la regione è di importanza strategica per l’Europa e per la sicurezza e l’economia globali”, ha detto Orban. Durante l’incontro si è parlato anche di Ucraina. I due leader hanno convenuto sulla necessità di una soluzione pacifica e sul fatto che le sanzioni causano serie difficoltà per i Paesi europei e asiatici. Japarov ha anche invitato Orban a recarsi a Bishkek per una visita ufficiale. (Vap)