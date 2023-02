Algeria-Tunisia: colloquio telefonico Tebboune-Saied dopo le polemiche sul caso Bouraoui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologo della Tunisia, Kais Saied, per discutere delle "forti relazioni bilaterali tra i due Paesi fratelli". Lo ha reso noto la presidenza algerina in un comunicato stampa. I due presidenti hanno anche discusso di "questioni bilaterali di interesse comune", secondo la stessa fonte. Il colloquio segue la vicenda dell'attivista franco-algerina Amira Bouraoui, che ha provocato una nuova crisi diplomatica tra Algeria e Francia e tensioni con la Tunisia. Dopo aver attraversato il confine algerino-tunisino, l'attivista era stata arrestata in Tunisia. Invece di essere deportata in Algeria, l'attivista ha beneficiato dell'assistenza delle autorità consolari francesi a Tunisi ed è riuscita a recarsi in Francia dalla Tunisia lunedì 6 febbraio. Da parte sua, l'Algeria ha condannato la "violazione della sovranità", denunciato la presunta "esfiltrazione illegale" e richiamato il suo ambasciatore a Parigi per consultazioni. Dopo questi fatti, secondo la stampa tunisina, le autorità algerine hanno impedito ai tunisini che tornavano nel loro Paese dopo un soggiorno in Algeria noi attraversare il confine con beni acquistati nel Paese vicino. Tuttavia, Tebboune ha ordinato "di non ostacolare il movimento dei cittadini tunisini da e verso l'Algeria", come indicato dalla presidenza della Repubblica in un comunicato. Secondo il ministro delle Comunicazioni algerino, Mohamed Bouslimani, "l'Algeria ha scelto di essere accanto alla Tunisia nel vero significato della parola, nonostante i disperati tentativi della stampa francese di strumentalizzare" la vicenda Bouraoui. Il ministro ha parlato di una "scellerata campagna dei media francesi, abituati a prendere di mira l'Algeria dagli anni '90”. (Ala)