Venezia: De Berti, per il Carnevale mobilitati via treno 30 mila utenti senza disagi

- Questo fine settimana Trenitalia ha mobilitato 30 mila utenti, senza particolari problemi. A darne attestazione è Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto, che a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio ferroviario in gestione a Trenitalia lungo le linee Adria-Mestre-Venezia, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, ha parlato della città lagunare in questi giorni al centro degli eventi del carnevale. De Berti ha aggiunto: “Gli utenti per spostarsi in Veneto stanno prediligendo il treno. Negli anni scorsi, durante il fine settimana del Carnevale spesso e volentieri siamo andati in crisi perché ci siamo trovati con code infinite in stazione per rientrare. Il fine settimana scorso è andato tutto bene, Trenitalia ha offerto 17 treni straordinari a supporto di quelli ordinari” ha poi concluso. (Rev)