Imprese: Cnh Industrial tra le aziende “Top 1 per cento” nel Sustainability Yearbook 2023 di S&P Global

- Cnh Industrial è stata inserita nel rapporto annuale di sostenibilità di S&P Global, The Sustainability Yearbook 2023, con il Top Score di 87 punti su 100 tra le aziende del settore Machinery and Electrical Equipment. Il rapporto è stato realizzato da S&P Global, una delle principali società di rating, analisi e dati per i mercati dei capitali e azionari. Con questo punteggio Cnh Industrial si posiziona nella fascia di valutazione più alta (il "top 1 per cento") tra le oltre 7.800 aziende valutate nel Corporate Sustainability Assessment di S&P Global. Il Sustainability Yearbook individua ogni anno le aziende che dimostrano di avere i migliori standard di sostenibilità. "Siamo molto orgogliosi di essere stati confermati Top Performer nel Sustainability Yearbook 2023 di S&P Global", ha dichiarato Scott W. Wine, Amministratore delegato di Cnh Industrial. "La sostenibilità è una delle nostre priorità strategiche e questo risultato dimostra la nostra capacità di creare una crescita sostenibile attraverso iniziative ambientali, sociali e di governance (Esg). La nostra volontà è di integrare i principi di sostenibilità nelle nostre strutture, nei nostri prodotti e nei nostri processi, per creare valore per la nostra azienda, i nostri clienti, i nostri stakeholder e la società in generale". (Com)