Regno Unito: salari crescono del 6,7 per cento nell'ultimo trimestre del 2022

- I salari nel Regno Unito sono aumentati più rapidamente del previsto nell'ultimo trimestre del 2022. La crescita della retribuzione regolare, esclusi i bonus, è infatti stata del 6,7 per cento da ottobre a dicembre, il tasso di crescita più elevato al di fuori del periodo di pandemia da quando sono iniziate le registrazioni nel 2001. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), secondo cui la crescita media delle retribuzioni regolari per il settore privato è stata del 7,3 per cento e del 4,2 per cento per il settore pubblico. (Rel)