Famiglia: Roccella, verso allargamento e universalizzazione assegno unico

- Vogliamo andare “verso un allargamento e una universalizzazione dell’assegno unico”. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite della Camera Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero. “L’assegno unico è stato un primo passo importante, perché ha stabilizzato i fondi per la famiglia sul lungo periodo, cominciando a rendere certa la base su cui le coppie possono attuare un progetto genitoriale. Nell’arco della legislatura vogliamo implementarlo, modificando i criteri dell’Isee e/o aggiungendo risorse, a partire intanto da quelle derivate dai risparmi derivati dai fondi destinati allo stesso assegno unico e non utilizzati, che devono essere reinvestiti allo stesso scopo”, ha aggiunto Roccella. (Rin)