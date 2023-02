Imprese: Neva investe in Coretigo per rivoluzione wireless Industria 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neva SGR, società di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100 per cento da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha finalizzato tramite il proprio Fondo Neva First un investimento in CoreTigo, società altamente innovativa leader mondiale nella rivoluzione delle comunicazioni deterministic wireless per l’automazione industriale, settore cardine dell’Industria 4.0. CoreTigo - si legge in una nota - attraverso la reinvenzione dei concetti di rete e connettività esistenti, riduce la complessità dei sistemi di automazione industriale con soluzioni che rendono l’ambiente di produzione più flessibile, consentono l’accesso e la trasmissione wireless di una maggiore quantità di dati e aumentano l'efficienza operativa. La tecnologia di CoreTigo si basa sullo standard IO-Link Wireless e fornisce ai costruttori di macchinari, ai produttori di apparecchiature di automazione e agli integratori di sistemi gli strumenti per creare, nel modo più affidabile ed economico, ambienti produttivi non più vincolati dai cavi. CoreTigo estende la connettività negli ambienti di lavoro, consentendo di esprimere appieno il valore potenziale della rivoluzione dell’Industria 4.0. Intesa Sanpaolo ha focalizzato da molti anni la propria attenzione sull’ecosistema dell’innovazione israeliano e con Intesa Sanpaolo Innovation Center e Neva SGR partecipa con continuità alle principali iniziative dedicate alle nuove tecnologie realizzate nel Paese. Le relazioni instaurate consentono alla Banca di cogliere le migliori opportunità per potenziare i servizi alla clientela e, al contempo, di essere un riferimento per le aziende italiane che vogliono entrare in contatto con alcune delle società più innovative a livello mondiale. (segue) (Com)