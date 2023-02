Imprese: Neva investe in Coretigo per rivoluzione wireless Industria 4.0 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo entusiasti dell'investimento del nostro Fondo Neva First in CoreTigo e ci aspettiamo un contributo significativo alla performance del nostro portafoglio. Con questo investimento siamo orgogliosi di connettere l’industria manifatturiera italiana con una società leader nello sviluppo dell’Industrial Internet of Things”, spiega Mario Costantini, amministratore delegato e direttore generale di Neva SGR. “Israele è centrale nello sviluppo della strategia d’investimento di Neva SGR, che collabora con i principali fondi di venture capital per investire nelle società che possono generare impatto positivo per l’economia italiana e importanti ritorni d’investimento per gli investitori dei fondi gestiti. Da gennaio 2022, tramite il nostro Fondo Neva First, abbiamo investito oltre 23 milioni di euro in sei società israeliane che operano in settori eterogenei, dall’IT alla Cybersecurity, dal Quantum Computing all’Agri-Food-Tech”, aggiunge. “L'investimento di Neva in CoreTigo è una conferma dello spirito innovativo dimostrato dal mercato italiano dell'automazione industriale – spiega Eran Zigman, co-fondatore e ad di CoreTigo. “CoreTigo espande il mercato dell'automazione industriale al wireless con soluzioni in tempo reale che consentono il controllo durante la fase di lavorazione. Siamo orgogliosi di far parte del portafoglio di Neva. L'ecosistema italiano, composto da numerosi costruttori di macchinari e imprenditori manifatturieri, è l'incontro perfetto per la tecnologia di CoreTigo e la collaborazione con Neva accelererà la nostra accoglienza in questo mercato”, conclude. (Com)