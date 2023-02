Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura) a "Nova", mancano misure Ue a tutela dei singoli Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "viviamo in un mondo globale e la globalizzazione non tende ad arretrare". Lo ha evidenziato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso di un'intervista ad "Agenzia Nova". "In un mercato che, soprattutto a seguito della guerra russo-ucraina, ha generato spinte inflattive a livello globale, ogni singolo Paese in questo momento sta utilizzando strumenti che vanno a limitare l'accesso sul mercato da parte di Paesi terzi. Siamo tornati alla stagione delle restrizioni, delle barriere non tariffarie, e questo in un contesto non regolamentato crea delle preoccupazioni per la libera circolazione delle merci". In questo quadro, "l'Europa è molto assente". "La Politica agricola comunitaria - ha evidenziato Giansanti - è stata pensata nel 2017, in un mondo completamente diverso. Abbiamo affrontato il Covid. Stiamo affrontando la guerra. La pianificazione di cinque anni fa è completamente superata" Inoltre, ha evidenziato il presidente di Confagricoltura, "ancora oggi non esistono misure d'intervento a sostegno e a tutela dei singoli Paesi". (Rin)