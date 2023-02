Protezione civile: Musumeci riceve direttore e assessore Regione Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina ho incontrato il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna, Belloli e l’assessore Pc, Porcu. Si è parlato di lotta al dissesto idrogeologico, della massiccia campagna antincendio boschivo e della Giornata del mare che sarà celebrata in tutta Italia l’11 di aprile.” Lo dichiara in una nota il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare Nello Musumeci. (Rin)