Serbia-Moldova: rientrato a Belgrado un gruppo di tifosi del Partizan bloccati a Chisinau

- Alcuni tifosi della squadra di calcio del Partizan di Belgrado sono rientrati questa mattina in Serbia dalla Moldova, dopo che Chisinau ha vietato loro di entrare nel Paese. Lo riporta l'emittente "N1". Il gruppo era arrivato ieri a Chisinau per seguire la trasferta di Conference League della propria squadra, ma è stato fermato all'aeroporto e gli è stato impedito l'ingresso. Secondo le testimonianze, la polizia moldava ha successivamente trattenuto il gruppo all'aeroporto per tutta la notte, privandolo dei documenti. Stamane un tifoso del Partizan ha reso noto che una parte dei tifosi ha deciso di lasciare la Moldova con il primo volo utile "dopo aver consultato il console e l'ambasciatore serbo", "acquistando i biglietti a proprie spese e a prezzi carissimi". Altri tifosi lasceranno invece Chisinau nel pomeriggio. In precedenza, la presidente moldava, Maia Sandu, ha accusato la Federazione Russa di avere un piano per sovvertire le istituzioni democratiche in Moldova, con l'aiuto di forze interne ma anche grazie a "una serie di cittadini provenienti da Russia, Bielorussia, Serbia e Montenegro". La dichiarazione ha causato la reazione e la smentita del ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, il quale ha chiesto "urgentemente" una spiegazione e "tutte le informazioni disponibili" sui fatti, poiché, ha sottolineato, "non abbiamo mai ricevuto tale notifica da Chisinau". (Seb)