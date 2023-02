Ue: Eurostat, Pil dell'Italia in leggero calo nell'ultimo trimestre del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022, il Pil destagionalizzato è diminuito dello 0,1 per cento in Italia rispetto al trimestre precedente. Lo si apprende da una stima flash pubblicata da Eurostat. Nel terzo trimestre del 2022, il Pil era invece cresciuto dello 0,5 per cento. Rispetto all'ultimo trimestre del 2021, il Pil italiano è cresciuto dell'1,7 per cento nell'ultimo trimestre dell'anno passato, mentre il trimestre precedente la crescita osservata su base annuale era stata del 2,7 per cento. (Beb)