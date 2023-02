Ue: Giansanti (Confagricoltura) a "Nova", uscire da logica della politica sociale e promuovere una politica economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- Come Confagricoltura "siamo stati l'unica associazione agricola europea a criticare fortemente la costruzione di una politica agricola, che non è più una politica economica ma è diventata una politica sociale". Lo ha evidenziato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso di un'intervista ad "Agenzia Nova". L'anno scorso, ha ricordato Giansanti, "abbiamo dimostrato" all'allora ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, "come oggi ci sia una dispersione di risorse economiche su un numero elevatissimo di agricoltori, che non sempre sono agricoltori professionali". Questi ultimi "hanno gli stessi diritti di chi oggi fa impresa in maniera strutturata", ha osservato Giansanti, che ha sottolineato: "Avevamo chiesto di fare una selezione", ma "non è stato fatto". Ecco perché, per quanto riguarda il tema dei terreni non coltivati, "se si dà la possibilità ad un agricoltore di avere delle risorse economiche a prescindere dal rischio di mercato, molti imprenditori, strutturati o non, a volte preferiscono non andare a investire. Dobbiamo uscire dalla logica della politica sociale - ha sottolineato il presidente di Confagricoltura - e tornare a promuovere una politica economica". (Rin)