Albania: avvocato ex procuratore Llalla, ottenuto asilo politico in Italia

- L'ex procuratore generale dell'Albania negli anni 2012-2017, Adriatik Llalla, avrebbe ottenuto l’asilo politico in Italia. Lo riporta il sito in lingua albanese dell’emittente “Euronews” citando le dichiarazioni in merito del legale dell’ex procuratore, Sokol Hazizaj. Llalla è stato accusato nel suo Paese di occultamento di beni, secondo la ricostruzione dei media, ed è fuggito in Italia prima che fosse emesso un ordine definitivo per il suo arresto. L'ex procuratore generale è stato arrestato a Roma nel dicembre del 2021 a seguito di un mandato di polizia internazionale emesso dall'Interpol Tirana, dopo che la Corte speciale d'appello lo aveva condannato a due anni di carcere.(Alt)