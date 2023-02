Regionali: Gasparri (FI), affermazione chiara, premia governo e coalizione centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra ha vinto largamente in Lombardia e nel Lazio. Un'affermazione chiara che premia il governo e la coalizione di cui facciamo parte. Personalmente sono contento dei risultati di Forza Italia che nel Lazio ha avuto l'8,5 per cento e in Lombardia il 7,5 per cento. C'è stata una larga conferma della maggioranza che governa il Paese. Per quanto riguarda le sinistre, vecchie e nuove, mi pare che ne escano abbastanza male, non riuscendo a coinvolgere, neanche loro i tanti astenuti, con i grillini che addirittura prendono soltanto il tre percento Milano, un vero e proprio tracollo. Ormai hanno scambiato la politica per la televisione. Fanno politica a Sanremo, i grillini candidano nel Lazio una conduttrice televisiva con share calante, che cercava un mestiere diverso e che, mi auguro, ora non torni a condurre, perché la Rai non può essere un'azienda della sinistra, in cui si esce, ci si candida, e poi si torna in trasmissione. E Calenda, che si augurava l'uscita di Berlusconi dalla politica, ha fatto la solita figura del personaggio inconsistente, da comparsa nei film di famiglia a scomparso della politica. Il dato del 37 per cento dei votanti è certamente allarmante ma in parte deriva anche dal fatto che si è votato per le politiche pochi mesi fa, e anche dal risultato scontato che era ampiamente previsto. Ma il dato è che ha vinto il centrodestra, ha vinto il governo e Forza Italia esce molto bene da questa prova". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in collegamento ad "Agorà" su Rai3. (Rin)