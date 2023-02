Pesca: i piscicoltori di Confagricoltura ad Aquafarm, "situazione complessa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli acquacoltori italiani, in particolare i piscicoltori, fronteggiano una situazione complessa. "I cambiamenti climatici, l'impennata dei costi delle bollette e logistici, la rivoluzione dei mercati, hanno completamente cambiato la nostra esperienza e le nostre certezze. Queste trasformazioni rivoluzionarie devono spingerci a riflettere su come affrontarle con rinnovata energia". Lo afferma Pier Antonio Salvador, presidente dell'Api, l'associazione che riunisce i piscicoltori di Confagricoltura, alla vigilia della sesta edizione di Aquafarm, a Pordenone il 15 e 16 febbraio, realizzata fin dal suo debutto in collaborazione proprio con Api. La due giorni dedicata all'acquacoltura e alla pesca sostenibile costituisce un importante occasione d'incontro e di dibattito per tutte le realtà professionali del Mediterraneo e dell'Europa meridionale. "Senza sottovalutare le problematiche che viviamo quotidianamente – continua il presidente Api – dobbiamo essere capaci di mirare dritto all'obiettivo per aumentare la competitività del nostro settore. Da un lato le nuove tecnologie e l'acquacoltura intelligente, dall'altro una filiera sempre più coesa, che si confronti unita con la GDO, come merita il nostro importante comparto".