Pesca: i piscicoltori di Confagricoltura ad Aquafarm, "situazione complessa" (2)

- L'intenso calendario della manifestazione sarà l'occasione, per Api, di presentare la Guida per la valutazione e il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di acquacoltura, redatta nell'ambito del programma europeo EWEAS (Erasmus +). "Questo progetto – spiega Salvador - ha contribuito a migliorare l'efficienza idrica ed energetica nei nostri impianti, fornendo soluzioni per ridurre il consumo di acqua ed energia. L'acquacoltura è ancora una volta un esempio di resilienza e siamo convinti che la crisi globale possa diventare un'opportunità per il settore: l'adozione di buone pratiche di gestione permetterà di ridurre ulteriormente l'impatto ambientale". (Com)