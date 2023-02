Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura) a "Nova", per esportare di più bisogna produrre di più, serve più manodopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente "non riusciamo ad esportare di più, perché non riusciamo a produrre di più. Manca la manodopera". Lo ha evidenziato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso di un'intervista ad "Agenzia Nova". "Dovremo fare una riflessione insieme al governo - ha spiegato Giansanti - su come andare a cercare manodopera qualificata, su come qualificarla nei loro Paesi d'origine e stabilizzarla in Italia. Oggi stiamo di fatto promuovendo formazione per tanti operai che arrivano dall'Italia, ma che poi trovano lavoro in Paesi dove il costo del lavoro per le imprese è molto basso". Il presidente di Confagricoltura ha infatti evidenziato: "Quando si parla di giovani che tornano all'agricoltura, c'è sempre da capire se tornano nella veste di titolari o di collaboratori. Sotto il punto di vista dei collaboratori, stiamo registrando che nelle fasce giovanili abbiamo sempre più lavoratori che non arrivano dall'Italia. C'è una tendenza in cui, oggi, la maggior parte dei nuovi lavoratori nelle fasce giovanili sono di origine non italiana, mentre nelle fasce d'età più avanti abbiamo invece ancora un 50-50 tra operai italiani e stranieri", ha osservato ancora Giansanti. (Rin)