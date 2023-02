Medio Oriente: ministero Salute palestinese, morto il 17enne rimasto ferito durante operazione israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giovane palestinese di 17 anni, Mahmoud Majid al Aydi, rimasto gravemente ferito durante un’operazione israeliana nel campo profughi di Far’a, situato nei pressi di Tubas, città della Cisgiordania a nord-est di Nablus, è deceduto. Lo ha annunciato il ministero della Salute palestinese, citato dall’agenzia di stampa “Wafa”. La vittima è stata colpita da un proiettile alla testa durante gli scontri scoppiati dopo che le forze israeliane, all’alba di oggi, “hanno preso d’assalto” il campo. Fonti locali hanno poi reso noto che le forze israeliane hanno arrestato un uomo di 45 anni, Ahmed Raja al Khatib, dopo aver “fatto irruzione nella sua abitazione”. Secondo quanto riferito da “Wafa”, dall’inizio del 2023, le forze israeliane hanno ucciso 48 palestinesi, di cui 11 bambini e una donna anziana. Ieri, un palestinese è morto e sette sono rimasti feriti in seguito ad un’operazione condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Nablus, nel nord della Cisgiordania. L'uomo ucciso è stato identificato dai media palestinesi come Amir Bustami. Tra i feriti, le Idf hanno fatto sapere di aver arrestato due presunti membri del gruppo armato gruppo Lions’ Den (Fossa dei leoni), accusati di aver compiuto un attacco con armi da fuoco nel nord della Cisgiordania nell'ottobre 2022, uccidendo un militare. Le tensioni sono recentemente aumentate in Cisgiordania mentre le Idf continuano a effettuare operazioni di sicurezza nel nord della Cisgiordania. (Res)