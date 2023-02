Sardegna: terrorismo, intimidazioni e traffico di droga, Carabinieri smantellano gruppo neofascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo neofascista attivo in particolare nella Baronia sarda, (che in ultimo si era riunito sotto la sigla Fronte Legionario Sardo), ritenuto responsabile di numerosi atti intimidatori (compiuti anche con armi ed esplosivi) verso popolazione e sedi istituzionali, nonché di reati contro la persona, il patrimonio e spaccio di stupefacenti è stato sgominato all'alba di oggi grazie a un blitz dei Carabinieri del Ros, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, l'11° Nucleo Elicotteri di Elmas ed il Nucleo Cinofili, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare (ed ulteriori 11 decreti di perquisizione) emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di quattro persone, fra i quali alcuni presunti componenti del gruppo. I provvedimenti cautelari sono il risultato delle attività operate dal R.O.S. a seguito del ritrovamento, lo scorso 25 maggio 2019, nelle prossimità di alcuni edifici adibiti a seggio elettorale e personalità politiche locali, di alcuni proiettili calibro 7.65 allegati ad un volantino a firma di un sedicente Movimento Politico Reazionario (MPR) dal testo fortemente antieuropeista, anti-immigrazione e di ispirazione di destra sovranista, che invitava la popolazione al non voto alle consultazioni elettorali europee dello scorso 26 maggio 2019 e minacciava il Governo ed il Parlamento, in caso di mancata accettazione delle istanze espresse nel volantino stesso, di intraprendere “la lotta armata” attraverso “attentati alle sedi istituzionali di tutta Italia” e diffondendo “dati ed informazioni secretate dallo Stato” (al volantino era infatti allegata documentazione recuperata nel dark web). (segue) (Rsc)