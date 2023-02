Sardegna: terrorismo, intimidazioni e traffico di droga, Carabinieri smantellano gruppo neofascista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi operata dai Carabinieri del Ros, in particolare nei confronti di alcuni dei temi del volantino a firma MPR, nonché lo scambio informativo operato con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, ha permesso non solo di inserire l'evento in un più ampio contesto delittuoso che ha visto il territorio della Baronia oggetto di una vera e propria escalation di atti intimidatori (solo nel 2019 al ritmo di due attentati al mese solo nel circondario di Torpè (Nuoro) rivolti in direzione di autorità politiche, sedi istituzionali, immigrati extracomunitari o semplici cittadini ai quali è stato imposto un clima di omertà finalizzato ad annichilire ogni forma di collaborazione con le autorità) ma soprattutto di evidenziare la presenza, proprio in quell’area, di numerose soggettività aderenti ad ideologie xenofobe e nostalgiche del disciolto Partito Fascista tra le quali spiccava Ananio Manca. Secondo l'accusa proprio Manca era diventato nel territorio polo aggregativo per numerose ulteriori soggettività aderenti ad ideologie di estrema destra (tra cui spiccavano i cugini Angelo e Niccolò Sulas) con le quali mettere in atto azioni di lotta sul territorio utilizzando la violenza come forma di scontro politico. Così, dopo l’esperienza maturata sotto la sigla del Movimento Politico Reazionario, e dopo un periodo di militanza nella formazione politica di estrema destra Ultima Legione Italia (dalla quale veniva peraltro espulso perché ideologicamente troppo estremista), Manca, secondo quanto appurato dalle indagini ha dato vita ad una nuova formazione politica dichiaratamente fascista, rigidamente strutturata, destinata a dotarsi di una “milizia”, con la volontà di operare azioni violente sul territorio sul modello degli “indipendentisti corsi” chiamata “Fronte Legionario Sardo” intorno la quale era riuscito a riunire un numeroso gruppo di seguaci, tutti oggetto delle odierne attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari. (Rsc)