© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista la presenza di 5000 tifosi del Tottenham allo Stadio San Siro, in occasione della partita di calcio di stasera del Milan contro la squadra inglese, valida per gli ottavi di finale di Champions League. I tifosi si raduneranno oggi pomeriggio in Piazza Duomo e si sposteranno con la metropolitana verso lo stadio Giuseppe Meazza. (Rem)