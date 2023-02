Kirghizistan: nel 2023 esercitazioni militari congiunte della Csto nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) terrà quest'anno esercitazioni militari congiunte in Kirghizistan. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il capo di Stato maggiore congiunto della Csto, il colonnello generale Anatolij Sidorov. "Sul territorio della Repubblica del Kirghizistan sono previste esercitazioni congiunte'' delle forze della Csto, durante le quali verranno svolti compiti per il mantenimento della pace", ha precisato Sidorov. Le manovre avrebbero dovuto svolgersi in Armenia, ma il ministero della Difesa di Erevan le ha ritenute "inopportune" nella situazione attuale. (Rum)