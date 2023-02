Tunisia: premier Bouden, Paese colpito dall'attuale situazione globale ma si riprenderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia, come il resto del mondo, è stata colpita dalle attuali crisi regionali e internazionali, con l'aggravarsi delle tensioni politiche, il deterioramento dei servizi e il raddoppio dell'indebitamento. Lo ha detto la premier Najla Bouden nel suo intervento ieri sera, ai lavori del Vertice del governo mondiale, ospitato da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 13 al 15 febbraio. Secondo la responsabile del governo, tale situazione ha spinto l’esecutivo tunisino ad adottare un approccio partecipativo globale con l'obiettivo di elaborare un programma nazionale di riforme per uscire dalla soffocante crisi economica e sociale, ripristinare la fiducia degli investitori e degli attori economici, da un lato, e gettare le basi per un'economia forte, resiliente e più competitiva, dall'altro lato. La premier della Tunisia ha aggiunto che l'amministrazione governativa ha anche approvato strategie in tutti i settori fino al 2035, per l'industria, l'innovazione, il miglioramento del clima imprenditoriale e il raggiungimento della transizione ecologica, nonché la strategia nazionale per lo sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici nell'orizzonte del 2050, e ha concluso patti competitivi nei settori dell'industria tessile, farmaceutica e della componentistica per auto. Tutte queste strategie, è stato sottolineato, mirano a consolidare la sovranità nazionale e a raggiungere la sicurezza alimentare, energetica e idrica. (segue) (Tut)