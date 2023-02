Tunisia: premier Bouden, Paese colpito dall'attuale situazione globale ma si riprenderà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier ha osservato che la fuga dei cervelli è "diventata una delle principali preoccupazioni oggi, il che richiede lo sviluppo di politiche e programmi che incoraggino le competenze a rimanere in Tunisia o tornare nel Paese". Bouden ha inoltre aggiunto che, nonostante la fase delicata che la Tunisia sta attraversando, il Paese è riuscito a ospitare due importanti vertici internazionali, in particolare la Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo dell'Africa (Ticad), nell'agosto 2022, e il 18esimo vertice della Francofonia, tenutosi nel novembre 2022. Per la premier ciò conferma che la Tunisia può riprendersi ed “essere una terra di libertà, democrazia, creatività, innovazione e crescita sostenibile”. Nel suo discorso, la premier tunisina ha inoltre sottolineato l'importanza del vertice di Abu Dhabi nello stabilire un dialogo tra i governi mondiali per leggere le future tendenze globali e prepararsi ad affrontare le crisi imminenti attraverso la lungimiranza del futuro, il rafforzamento delle capacità, la flessibilità nelle prestazioni e l'innovazione. (Tut)