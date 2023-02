Lombardia 2023: Sala, poteva andare meglio, ma soddisfatto dei risultati a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle elezioni lombarde non è stato una grande sorpresa, ma nell'annunciata vittoria del centrodestra "è andata molto bene a Milano" per il centrosinistra. Lo ha sostenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento organizzato questa mattina a Palazzo Marino per i 50 anni del teatro dell'Elfo. "Certo - ha affermato Sala -, poteva andare un po' meglio nel risultato globale, ma devo dire che le ultime due elezioni, sia nazionali che queste, erano operazioni molto difficili. Nonostante questo la passione politica ti fa fino all'ultimo giorno lottare e supportare i tuoi candidati, anche se sai che sarà molto difficile. Detto ciò, non posso che essere soddisfatto per come è andata a Milano, perché è andata molto bene. Credo sia il momento di andare al di là dei luoghi comuni su Milano: il luogo comune è la sinistra della Ztl, noi abbiamo vinto in tutta la città. È che Milano ha le sue diversità". "Secondo me - ha aggiunto - qui funziona una proposta progressista ma tesa a fare funzionare le cose. Non la politica del fare, ma del far funzionare le cose, che non perde tempo in mille tweet e presenze televisive e che si dà da fare. Dopo di che Majorino ha fatto la sua parte, con un grandissimo impegno, e non posso che ringraziarlo. Usciamo da queste elezioni con il vento a destra che tirava fortissimo ed era prevedibile finissero così, ma usciamo con due diamanti in tasca: il voto giovanile e Milano, e questo è importante per me", ha concluso.(Rem)