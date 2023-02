Giustizia: presentate alla Camera proposte di legge su separazione carriere magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo presentato, insieme all’Unione delle camere penali, le proposte di legge costituzionali sulla separazione delle carriere. Mai come in questa legislatura c’è una maggioranza ampia per raggiungere l’obiettivo. Io penso che nel giro di due anni-due anni e mezzo potremo avere la riforma costituzionale: ci sarà un Consiglio superiore della magistratura giudicante ed un Consiglio superiore della magistratura requirente. Questo sarà un grande passo in avanti per la credibilità della giustizia nel nostro Paese". Lo ha affermato il deputato di Azione-Italia viva, Enrico Costa, a margine della conferenza stampa, alla Camera, di presentazione delle proposte di legge depositate da Lega, Forza Italia ed Azione-Italia viva, per la separazione delle carriere in magistratura. Testi che riprendono il testo di riforma costituzionale su cui nel 2017 l’Unione delle camere penali raccolse le firme di oltre 70 mila cittadini. "Quella di oggi è la dimostrazione plastica di una grande coesione di forze di maggioranza e di opposizione su questo tema. Un fatto inedito, perché nella scorsa legislatura i numeri non c’erano, in questa legislatura i numeri ci sono - ha proseguito Costa -. E’ fondamentale lavorare ad un testo, di comune intesa. Poi, se si arriverà al referendum, siamo convinti che possa veramente avere un grande successo". "La separazione delle carriere è per separare la funzione giudicante da quella requirente, per garantire il giusto processo che passa dalla terzietà del giudice", ha spiegato dal canto suo il deputato della Lega, Jacopo Morrone. Alla conferenza stampa erano presenti, oltre a Costa e Morrone, il deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, Nazario Pagano, il deputato di Forza Italia, Tommaso Calderone, il deputato di Azione-Italia viva, Roberto Giachetti, la senatrice della Lega, Erika Stefani, il presidente del Comitato promotore per la separazione delle carriere, Beniamino Migliucci, ed il presidente dell'Unione delle camere penali italiane, Gian Domenico Caiazza. (Rin)