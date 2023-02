Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura) a "Nova", progetto strutturato per ridare centralità a settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente "stiamo incontrando in questo periodo i singoli ministri con un progetto volto appunto a ridare valore alla centralità dell'agroalimentare del Paese". Lo ha evidenziato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso di un'intervista ad "Agenzia Nova". "C'è un aspetto - ha continuato Giansanti - che va dalla cultura alla produzione, al recupero del sociale, all'integrazione che l'agricoltura può garantire anche per le persone che oggi vivono in difficoltà, fino alla capacità dell'agricoltore di essere leader nella transizione energetica ed ecologica. Abbiamo un piano strutturato", ha evidenziato il presidente di Confagricoltura, secondo cui tuttavia sono troppi i ministri con cui un'associazione deve parlare per presentare il piano. "Manca di fatto, come ad esempio avviene in Francia, un tavolo di coordinamento sull'agroindustria", ha spiegato. (Rin)